Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 10-11 мая 2025 года

Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 10-11 мая стоит быть осторожнее и в чем именно.

Ракам стоит быть осторожнее в делах и коммуникациях. Возможны сбои в планах, задержки, недоговоренности и даже ощущение, что окружающие «подводят». Старайтесь не брать на себя больше, чем можете вынести - есть риск эмоционального или физического переутомления. Также возможны мелкие финансовые просчеты или неожиданные траты.

Козерогам может быть непросто эмоционально: чувствительность обострится, и даже незначительные слова близких могут задевать сильнее обычного. Возможны колебания настроения, внутренняя уязвимость или ощущение, что вас не понимают. Есть риск замкнуться в себе или начать драматизировать ситуацию. Также возможны недопонимания в семье - особенно если вы долго что-то откладывали или замалчивали.