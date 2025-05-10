Умер известный американский режиссер: он снимал клипы Мадонне и сиквелы «Пятьдесят оттенков серого»​

По сведениям представителя режиссера, Фоули «мирно скончался во сне» в начале этой недели после многолетней борьбы с раком мозга.

Джеймс Фоули дебютировал в кино в 1984 году с фильмом «Бесстрашный». Далее он снял три музыкальных видеоклипа на песни Мадонны Papa Donʼt Preach, Live to Tell и True Blue.

Режиссер получил известность также благодаря следующим картинам: «В упор» (1986), «Кто эта девчонка» (1987) с Мадонной, «Американцы» (1992) с Аль Пачино, «Идеальный незнакомец» (2007) с Брюсом Уиллисом и Хэлли Берри.

Кроме этого, он был режиссером 12 эпизодов сериала «Карточный домик», один из первых хитов Netflix. Также Фоули снимал отдельные эпизоды сериалов «Твин Пикс» и «Ганнибал».

Последние работы Фоули - сиквелы фильма «50 оттенков серого»: «На пятьдесят оттенков темнее» (2017) и «Пятьдесят оттенков свободы» (2018).

Режиссер Джеймс Фоули: краткая биография

Фоули провел детство в округе Статен-Айленд штата Нью-Йорк. Он изучал психологию в Университет штата Нью-Йорк в Буффало в 1974 году.

Будущий режиссер хотел поступить на медицинский факультет, но в итоге решил заняться режиссурой после шестинедельного курса по кинопроизводству в Нью-Йоркском университете.

Фоули получил степень магистра изящных искусств в Школе кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии в 1979 году.

В 2017 году Фоули рассказал в интервью The Hollywood Reporter, что его карьера «не выстроена по полочкам» и он счастлив из-за этого.