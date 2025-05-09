Кольцо за полмиллиона, папамобиль и дворец на скале: что достанется новому папе римскому

Папа Лев XIV вскоре будет награжден бесценными регалиями и огромным поместьем, причитающимся вместе с папством, включая золотые украшения, пуленепробиваемый папамобиль и роскошные папские апартаменты в Ватикане и пригороде Рима.

Новая жизнь бывшего кардинала Роберта Фрэнсиса Прево в Ватикане будет далека от его жизни в пригороде Иллинойса, где он вырос, а также от скромного существования миссионера среди бедных фермеров в Перу.

Роберт Фрэнсис Прево. Фото: Riccardo De Luca

Первый американский Папа вступит в должность на этой неделе во время грандиозной мессы, во время которой ему будет вручен паллий - церковное облачение. Затем на его палец наденут Кольцо рыбака - пожалуй, самое символичное украшение, которое носит папа римский.

Сообщается, что стоимость кольца, на котором написано его папское имя и изображен Святой Петр, закидывающий сеть, составляет 520 тысяч долларов, хотя его ценность для Католической церкви неизмерима.

Еще одним бесценным украшением, которое носят папы, является нательный крест, каждый из которых индивидуален для каждого понтифика.

Приветствуя верующих после своего избрания в четверг, Лев XIV носил крест со съемным чехлом, в котором хранятся мощи святых, подаренный ему его религиозным орденом августинцев, когда он был произведен в кардиналы в 2023 году.

Крест содержит фрагменты костей трех ключевых святых ордена: святого Августина, его матери святой Моники и архиепископа XVI века святого Фомы из Виллановы.