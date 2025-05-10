ГОРОСКОП НА 10 МАЯ Ракам стоит отложить дела, а у Весов возможны проблемы

Вероятны проблемы с получением нужной информации, учащиеся должны быть особенно усердны и требовательны к себе. Жизненный тонус будет достаточно высоким, у вас не возникнет повода для жалоб на недостаток энергии и сил.

Близнецы

Близнецам сегодня присуща завидная практичность, поэтому в решении многих проблем представители данного знака смогут быстро добиться успеха. Однако вам придется заботиться не только о себе, но и об окружающих, а это не всегда легко. Будьте готовы пойти навстречу близким, учесть их желания при составлении собственных планов. Это подходящий день для отдыха в небольшой компании или свидания с любимым человеком, а вот участие в общественно-политических мероприятиях должно быть минимальным.

Вероятно появление интересных идей, касающихся организации быта, обустройства жилища. Вы всегда склонны творчески подходить к подобным вопросам, но сегодня принимаете решения поистине экстравагантные, и с реализацией их торопиться не стоит.

Рак

Возникает желание отложить дела, провести день спокойно, избежать любых проявлений суеты. Велик соблазн отказаться от данных обещаний, изменить условия уже существующих договоренностей. Однако подобные поступки могут иметь печальные последствия, о которых нужно подумать уже сейчас. Возникает немало поводов для споров с любимым человеком, порой будет сильным желание прекратить общение. Вы крайне болезненно реагируете на критику и бестактные замечания.