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В Google «Картах» появилась новая функция: почему она пригодится практически всем

Google «Карты». Фото иллюстративное.
Google «Карты». Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

После анонса в марте в приложении Google «Карты» появилась функция, которая позволяет сканировать скриншоты на телефоне и сохранять любые найденные местоположения. Она работает на базе нейросети Google Gemini.

Как сообщает 9to5Google, функция будет полезна для пользователей, которые сохраняют изображения с названиями или адресами интересных заведений. Теперь не нужно вручную искать изображение в галерее и вводить данные в поиске.

Приложение теперь автоматически предлагает сохранить место в раздел «Вы», откуда его легко перенести в нужную коллекцию. Причем оно способно определять локацию даже без указания адреса – по узнаваемым объектам на скриншоте. Вероятно, это работает только с популярными достопримечательностями или известными местами.

Автосканирование – если вы предоставите доступ ко всем фотографиям – автоматически найдет новые скриншоты с локациями и поместит их в карусель для просмотра. Также доступен ручной импорт изображений из галереи.

Пока функция доступна только на iOS и поддерживает лишь английский язык. В будущем она заработает и на Android.

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