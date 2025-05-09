В Google «Картах» появилась новая функция: почему она пригодится практически всем

Как сообщает 9to5Google, функция будет полезна для пользователей, которые сохраняют изображения с названиями или адресами интересных заведений. Теперь не нужно вручную искать изображение в галерее и вводить данные в поиске.

Приложение теперь автоматически предлагает сохранить место в раздел «Вы», откуда его легко перенести в нужную коллекцию. Причем оно способно определять локацию даже без указания адреса – по узнаваемым объектам на скриншоте. Вероятно, это работает только с популярными достопримечательностями или известными местами.

Автосканирование – если вы предоставите доступ ко всем фотографиям – автоматически найдет новые скриншоты с локациями и поместит их в карусель для просмотра. Также доступен ручной импорт изображений из галереи.