МИЛОЕ ФОТО Танель Кийк отмечает с женой важную дату

«16 лет вместе. За это время многое произошло - несколько домов и мест работы, разные университетские специальности, свадьба, рождение дочери. Много общих радостных моментов и также пережитых вместе трудностей», - написал Танель Кийк в соцсетях.

«В постоянно меняющемся мире настоящее счастье - когда в жизни есть что-то надежное и постоянное. Спасибо тебе за все и с годовщиной, дорогая Мари!» - нежно обратился политик к жене.

Этим летом пара отметит уже десятую годовщину свадьбы.

Несколько лет назад Кийк рассказал в передаче Hommik Anuga, что если в будние дни он полностью погружен в работу и не остается времени для семьи, то выходные он посвящает близким.

«Когда я утром встаю, она еще спит, а когда возвращаюсь домой, она либо ложится, либо уже спит, но если я успеваю, мы обязательно вместе умываемся - у нас такая традиция», - вспоминал он о жизни с маленькой дочкой. В семье пары растет дочь по имени Эвита, родившаяся в 2018 году.