БИТВА МНЕНИЙ Чайлдфри против многодетных матерей: «Это очень классное ощущение!»

Сегодня, 11 мая, в Эстонии звучат слова благодарности всем матерям. Но пока для одних женщин дети - мечта и источник вдохновения, для других - ограничения. В этой статье мы даем слово тем, чьи взгляды на материнство кардинально различаются.
Блогер Лилит, известная в Сети как Lilith Lindlay
«В какой-то момент я осознала, что не люблю есть грибы: ни вкус, ни запах мне не нравится, нет желания их готовить, да и сам процесс вызвал бы неприятные ощущения. Вот так и с детьми. Только с ними куда больше минусов, подводных камней, проблем со здоровьем. Нет желания заниматься детьми и тратить свою жизнь на их воспитание. В общем, кто-то никогда не заведет змею, потому что это хладнокровное им противно, а кто-то - детей.
Мне всегда было все равно на выбор и жизнь других людей, если они не лезут в мою. Конечно, я бы не смогла дружить с многодетной матерью или отцом, даже если мою позицию бы уважали. У человека всегда есть выбор, а дети - это слишком большая ответственность. Это новый человек, и навязывать его рождение тем, кто не хочет - большая глупость. Иногда люди не знают, что рожать не обязательно, и приносят в этот мир новых людей, которые потом страдают от ненависти их же родителей.
Для меня жизнь без детей - это одни плюсы. Моя жизнь останется прежней: не столкнусь с последствиями беременности и родов; рисками для здоровья и жизни; не будет вероятности рождения ребенка с нарушениями здоровья и потребности жертвовать всем ради его благополучия. Меня не ограничивают ни место, ни время. Я не обременена счетами и покупками. Мне не надо волноваться, что я воспитываю не правильно.
Для меня материнство связано исключительно с минусами. А вот отцовство - это дело интересное. Особенно если уйти из семьи и не платить алименты: у тебя есть дети и ты счастлив без них. Но тут детей жалко. Как говориться: "Лучшее, что можно сделать для детей - это не рожать их" или "Лучше не быть матерью вовсе, чем плохой"».
Блогер Эля
«Причина того, что я не хочу детей, в первую очередь заключается в личных приоритетах. Объективно понимаю, что не готова тратить большую часть времени и финансов на другого человека, поскольку ценю свое личное пространство. Я хочу заниматься творчеством, своим образованием, путешествовать. Хорошо знаю состояние своего здоровья и понимаю, что ни физически, ни ментально это просто не будет. У меня были домашние животные, и даже для них, считаю, что хорошей хозяйкой я не была. Потому тем более не хочу рисковать и стать плохим родителем. Не хочу травмировать ребенка или передать ему плохую наследственность.
Сейчас еще наш мир особенно нестабилен, и я не хочу в таких условиях давать жизнь новому человеку. Более целесообразным считаю подарить радость уже родившимся, например, воспитанникам детдома.
К многодетным отношусь положительно и радуюсь за мамочек, если они действительно горят материнством и дети в их семье счастливы. Негативно только отношусь к тем, кто рожает детей без осознания последствий и не обеспечивает им достойных условий.
Какие есть у жизни без детей? Во-первых, не подвергаешь организм серьезной нагрузке, связанной с родами, не портишь жизнь себе и ребенку, к которому не готов. Ты не берешь на себя многолетнюю ответственность за другого человека и не несешь колоссальные финансовые затраты на его воспитание и содержание. А минусов я для себя не нахожу. Разве что иногда интересно представить, как бы выглядел ваш с любимым человеком ребенок. Но это скорее любопытство, а не сожаление».
Нумеролог Елена Виноградова
«С детства я знала, что буду многодетной матерью. Мне мама даже рассказывала, как я маленькая ехала в автобусе, и у меня спросили: "Сколько у тебя будет детей?". Я сразу ответила: "Трое". Взрослые тогда рассмеялись, но мама говорит: я так на них посмотрела, что смеяться они перестали. Я действительно тогда уже знала, что у меня будет много детей. Но при это не было ни спешки, ни ажиотажа вокруг этого.
Материнство - это внутренний отклик, когда ты понимаешь, что хочешь и созрел. И когда это желание не навязано, все складывается наилучшим образом. Когда есть этот внутренний отклик, ты даже точно знаешь, как назовешь своих детей. Поэтому нет, быть многодетной матерью - не мечта. Я не знаю, как об этом можно мечтать, честно признаюсь. Это просто внутреннее желание, на которое я откликалась.
К чайлдфри отношусь совершенно спокойно: каждый человек имеет право делать свой выбор. Возможно, у такого человека совсем иные задачи, с которыми он пришел в этот мир. Сейчас материнство не вызывает в нем отклика, и, возможно, так будет всегда. Многие посвящают себя любимому делу и заботятся о нем, как о малыше. И это тоже здорово!
Минусов в жизни с детьми я не вижу. Став мамой, я себя ни в чем не ограничивала: ни в походах в салоны красоты, ни в занятиях в спортзале. Я организовывала свое время так, чтобы это не мешало малышу. Если я знала: ребенок сыт, спокоен и у него ничего не болит, - могла спокойно отправиться куда-то вместе с ним.
Для меня жизнь с детьми - только плюсы! Материнство - это видеть, как кто-то рядом с тобой растет, развивается. Это, знаете, когда ты не можешь сказать, что ничего в жизни не сделал. Вот это очень классное ощущение! С детьми у человека всегда есть пространство для личностного роста. Растут не только они - вместе с ними взрослеешь и ты!»
Фитнес-тренер, предпринимательница, блогер Юлия Смоли
«У меня никогда не было в планах иметь троих детей - никогда не думала, что смогу быть многодетной матерью. Так получилось, что мы познакомились с мужем, когда мне было 23 года, а ему - 25. Он уже хотел детей, а я сказала, что сначала будет свадьба. В итоге в медовый месяц мы зачали нашу первую дочь. И когда я только родила, поняла, что хочу сразу же второго ребенка. Я понимала: погодки - это очень сложно. Но я хотела, чтобы у детей была маленькая разница в возрасте и они были друзьями, опорой друг для друга. И когда старшей дочери был год, я забеременела вторым ребенком, родила... И кого же было мое удивление, когда они начали драться!
Но прошло еще три года, и меня переключило: я поняла, что хочу третьего ребенка. Предложила мужу - он согласился, и практически сразу же мы узнали, что я беременна.
Я - человек, который принимает в жизни любые позиции. Но когда я примиряю на себя позицию чайлдфри, то понимаю, что никогда не смогла бы так жить. Для меня очень важно иметь детей. И я считаю, что дети - учителя, которые дают нам очень многое, закрывают какие-то наши запросы и потребности души. Поэтому, если кто-то хочет быть чайлдфри - it's okay для меня. Но в глубине души я немножечко жалею этих людей, потому что они не знают этой невероятной радости материнства! С этим вряд ли что сравнится, правда.
У меня всегда было такое отношение: если что-то есть в жизни - кайфуй от этого. Точно так же и с детьми, вне зависимости от их возраста. Поэтому я не ощутила особых минусов. Да, ты себе не принадлежишь, но это твой выбор. Для меня материнство - одни плюсы. Во-первых, жизнь с детьми - это шанс пережить детство снова, но в осознанном возрасте. Во-вторых, сейчас дочери - мои лучшие подруги, с которыми мы многим делимся. У нас большая семья, мы вместе ужинаем, обсуждаем философские и житейские темы. И я просто не представляю, как и чем бы сейчас жила, если бы у меня не было детей».