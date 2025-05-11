БИТВА МНЕНИЙ Чайлдфри против многодетных матерей: «Это очень классное ощущение!»

Елена - любящая мама трех дочерей и сына, а также счастливая бабушка. Фото: Erakogu

К чайлдфри отношусь совершенно спокойно: каждый человек имеет право делать свой выбор. Возможно, у такого человека совсем иные задачи, с которыми он пришел в этот мир. Сейчас материнство не вызывает в нем отклика, и, возможно, так будет всегда. Многие посвящают себя любимому делу и заботятся о нем, как о малыше. И это тоже здорово!

Минусов в жизни с детьми я не вижу. Став мамой, я себя ни в чем не ограничивала: ни в походах в салоны красоты, ни в занятиях в спортзале. Я организовывала свое время так, чтобы это не мешало малышу. Если я знала: ребенок сыт, спокоен и у него ничего не болит, - могла спокойно отправиться куда-то вместе с ним.

Для меня жизнь с детьми - только плюсы! Материнство - это видеть, как кто-то рядом с тобой растет, развивается. Это, знаете, когда ты не можешь сказать, что ничего в жизни не сделал. Вот это очень классное ощущение! С детьми у человека всегда есть пространство для личностного роста. Растут не только они - вместе с ними взрослеешь и ты!»

Фитнес-тренер, предпринимательница, блогер Юлия Смоли