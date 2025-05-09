Эксперт рассказал, от какой еды лучше отказаться на курортах по системе «все включено»

Эксперт Global Work and Travel Джесси Чемберс призвала туристов быть очень внимательными во время питания в курортных отелях, если не хочется проблем со здоровьем.

«Люди считают, что опасным является лед, но на самом деле он часто безопаснее многих блюд в буфете. Большинство курортов по системе «все включено» теперь используют фильтрованную или бутилированную воду для приготовления льда, а при низких температурах кишечная палочка не выживает. Гораздо больше шансов заболеть от салата с пастой или подноса риса, который долго лежал», - цитирует тревел-эксперта издание Daily Express.

При этом она предупреждает, что использование общих столовых приборов для накладывания еды увеличивает риск заболевания, также как и слишком высокая температура в помещении.

«Всегда стремитесь к свежеприготовленным блюдам и используйте самые загруженные часы шведского стола, когда оборот больше всего», - советует Чемберс.

При этом она выделила пять неожиданных продуктов, которые часто являются причиной пищевых отравлений за границей:

1. Предварительно нарезанные фрукты и салат. Они могут выглядеть полезными, но если их помыть в загрязненной воде, они могут распространять кишечную палочку.

2. Вареный рис и макароны. Крахмалистые продукты, оставленные при комнатной температуре, идеально подходят для роста бактерий.

3. Холодное мясо и мягкие сыры. Если их не охладить должным образом, они становятся частой причиной заболеваний.

4. Соусы и подливки в горячих лотках. Если их не держать горячими, они становятся рассадниками бактерий.