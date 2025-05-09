ПОЗДРАВЛЯЕМ! Эстонская теледива беременна четвертым ребенком

Телеведущая Эда-Лийс Канн беременна четвертым ребенком, который должен появиться на свет в конце этого лета. «Смотря на то, как трудно в наше время завести детей, мы сначала и сами не верили - неужели это правда?!» - она свои первые эмоции.
Эда-Лийс ранее откровенно рассказывала, что прошла непростой путь, прежде чем у нее появился третий ребенок. В разговоре с редакцией Elu24, уже беременная четвертым, Эда-Лийс призналась, что ребенок, который родится в августе, - это как чудесный подарок, которого они в семье примут с распростертыми объятиями.