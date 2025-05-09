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ПОЗДРАВЛЯЕМ! Эстонская теледива беременна четвертым ребенком

Эда-Лийс Канн в саду своего дома в 2022 году.
Эда-Лийс Канн в саду своего дома в 2022 году. Фото: Teele Toova

Телеведущая Эда-Лийс Канн беременна четвертым ребенком, который должен появиться на свет в конце этого лета. «Смотря на то, как трудно в наше время завести детей, мы сначала и сами не верили - неужели это правда?!» - она свои первые эмоции.

Эда-Лийс ранее откровенно рассказывала, что прошла непростой путь, прежде чем у нее появился третий ребенок. В разговоре с редакцией Elu24, уже беременная четвертым, Эда-Лийс призналась, что ребенок, который родится в августе, - это как чудесный подарок, которого они в семье примут с распростертыми объятиями. ​​

«Мы уже и не ждали третьего ребенка. Ты вроде бы уже потерял надежду, но вдруг появляется он. А теперь еще и четвертый подарок на подходе…» - с радостью говорит телеведущая.​

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