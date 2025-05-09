ВИДЕО Известный диджей найден мертвым в своей машине

Малгожата Малкинска, пресс-секретарь полиции в Липно, подтвердила смерть музыканта и заявила, что сейчас проводится расследование всех обстоятельств трагедии.

Михал Ожеховски (настоящее имя диджея) был хорошо известен не только в Польше, но и в Европе. Он завоевал множество наград на конкурсах, в том числе на чемпионате Европы среди диджеев в Германии, где стал вице-чемпионом Европы.

DJ Hazel сотрудничал с десятками польских артистов и выступал на сотнях клубных мероприятий. Михал писал песни и диджейские сеты в ритме техно, электрохауса, прогрессив-хауса, транса, хард-транса и хардстайла. Его сеты часто звучали на реке Брда, в том числе во время Ster na Bydgoszcz. Покойный владел гостиницей Mihałufka в Скенпе и совладельцем клуба Explosion в Борково Косцельне, который открылся в 2014 году.

Его самым большим хитом стала песня Take a Pill.

DJ Hazel должен был стать одной из звезд на студенческом фестивале этого года 0 Juwenalia Академии Петркува, который должен был состояться 15 и 16 мая 2025 года.

Коллеги покойного не могут поверить в его смерть.

«DJ Hazel мертв, я не могу в это поверить. Михал был одним из первых, кто не боялся совершенно "неприемлемых" для того времени сочетаний, например, играть Weź piórkę с Pawbeats Orchestra на Przystanek Woodstock», - написал польский диджей Pawbeats.