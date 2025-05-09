ВИДЕО Известный диджей найден мертвым в своей машине

Тело 44-летнего польского диджея Hazel обнаружили в машине на берегу озера в Скенпе, недалеко от города Липно. По словам полиции, мужчина умер «при загадочных обстоятельствах», пишет Фокус.
Малгожата Малкинска, пресс-секретарь полиции в Липно, подтвердила смерть музыканта и заявила, что сейчас проводится расследование всех обстоятельств трагедии.
Михал Ожеховски (настоящее имя диджея) был хорошо известен не только в Польше, но и в Европе. Он завоевал множество наград на конкурсах, в том числе на чемпионате Европы среди диджеев в Германии, где стал вице-чемпионом Европы.
DJ Hazel сотрудничал с десятками польских артистов и выступал на сотнях клубных мероприятий. Михал писал песни и диджейские сеты в ритме техно, электрохауса, прогрессив-хауса, транса, хард-транса и хардстайла. Его сеты часто звучали на реке Брда, в том числе во время Ster na Bydgoszcz. Покойный владел гостиницей Mihałufka в Скенпе и совладельцем клуба Explosion в Борково Косцельне, который открылся в 2014 году.
Его самым большим хитом стала песня Take a Pill.
DJ Hazel должен был стать одной из звезд на студенческом фестивале этого года 0 Juwenalia Академии Петркува, который должен был состояться 15 и 16 мая 2025 года.
Коллеги покойного не могут поверить в его смерть.
«DJ Hazel мертв, я не могу в это поверить. Михал был одним из первых, кто не боялся совершенно "неприемлемых" для того времени сочетаний, например, играть Weź piórkę с Pawbeats Orchestra на Przystanek Woodstock», - написал польский диджей Pawbeats.
«Михал… диджей Hazel Я не могу в это поверить… Почему? Пока, мой друг… Прощай, Легенда! Я запомню тебя таким, как на этой фотографии. Соболезнования всей семье», - пишет диджей C-Bool.
«Самая грустная вечеринка в Польше. Умер диджей Hazel, он же Михал Ожеховский. Спасибо за все вечеринки, сыгранные в Лодзи. Мы выражаем соболезнования семье и близким»; «Мое сердце разрывается от известия о смерти DJ Hazel - настоящего патриота Польши. Его музыка была потрясающей, полной энергии и страсти. Мои соболезнования его семье и близким. Покойся с миром, Hazel. Твоя музыка никогда не умрет», - комментируют поклонники музыканта.
Невеста покойного опубликовала черно-белое фото и написала трогательный пост. По ее словам, мир разбился на миллионы кусочков, и она не знает, как будет теперь жить без своего избранника.