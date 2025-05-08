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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили службу в честь 80-й годовщины окончания войны в Европе

Фото статьи
Фото: I-Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили благодарственную службу в честь 80-й годовщины окончания войны в Европе. Торжественное мероприятие прошло в Вестминстерском аббатстве, сообщает People.

43-летняя принцесса Уэльская выбрала для выхода шёлковое платье в черный горох от Alessandra Rich. Образ она дополнила бежевыми лодочками от Ralph Lauren и сумкой в тон от DeMellier. 

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Завершением ансамбля стала черная шляпка с вуалью от Juliette Botterill, а в качестве украшений Кейт отдала предпочтение жемчужным серьгам-каплям Collingwood, ранее принадлежавшим принцессе Диане. Принц Уильям появился на службе в классическом синем костюме.

В ходе церемонии принц и принцесса Уэльские возложили венок с надписью «Мы будем помнить всех, кто пожертвовал жизнью во Второй мировой войне» к могиле неизвестного солдата у западного входа в аббатство.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году. У пары трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. В начале 2024 года Кейт Миддлтон госпитализировали для проведения плановой операции. Через несколько месяцев она раскрыла, что у неё был диагностирован рак. 

Спустя полгода после начала терапии принцесса Уэльская завершила лечение и сообщила о достижении ремиссии. Вскоре после этого она вновь вернулась к выполнению королевских обязанностей и стала чаще появляться на публике.

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