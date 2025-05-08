В семье Шэрон Стоун случилась трагедия

«Это были Они. Прекрасная пара. На крыльях ангелов», - подписала знаменитость снимок, где ее мать обнимает ее отца.

В соцсетях поклонники знаменитости выражают ей свое соболезнование и пишут слова поддержки.

Отец актрисы Джозеф Стоун умер в 2009 году в возрасте 79 лет после рецидива рака и осложнений болезни Паркинсона. Дороти перенесла острый инсульт в 2021 году и как минимум еще один до этого, а в феврале 2025 года попала в больницу после падения.

В 2019 году Шэрон говорила, что не только мама, но и ее бабушка страдали от инсультов. Сама актриса практически с рождения имела проблемы со здоровьем. В месяц у Шэрон нашли врожденный диабет, позже проявились астма и аллергия на кофеин.

В 2001 году, когда ей было 43, перенесла инсульт и кровоизлияние в мозг, потеряв зрение на один глаз, слух на одно ухо и способность читать и писать. Ей пришлось заново учиться жить, а карьера пошла на спад, к тому же ее обманули мошенники. Позже она вошла в правление Неврологического фонда Барроу и много лет сотрудничала с ВОЗ и ООН. По ее словам, инсульт полностью изменил ее мировоззрение.

«Полностью. На сто процентов. Буддийский монах сказал мне, что я перевоплотилась в свое прежнее тело. Я пережила смерть, а потом меня вернули обратно. У меня было кровоизлияние в мозг в течение девяти дней, поэтому мой мозг был вытолкнут вперед. Он не был расположен в моей голове там, где он был раньше. И пока это происходило, все изменилось. Мое обоняние, мое зрение, мое осязание. Я не могла читать пару лет. Все было растянуто, я видела только цветные узоры. Многие думали, что я умру», - поделилась актриса.