ВИДЕО Поддельные интернет-магазины завлекают покупателей из Эстонии, используя знакомые названия

В передаче в качестве примера был приведен интернет-магазин, владельцами которого якобы являются Лийс и Карл Тамм, которые уже 34 года, как утверждается, держат магазин, а теперь распродают остатки со склада.

В связи с этим, цены якобы снижены на 80 процентов. Однако такое заманчивое предложение не соответствует действительности, а интернет-магазины под названиями Mood-Tallinn, Tamm Mood, Tamm Tallinn и Kinga Mood - фиктивные.

Интернет-магазин Tamm Tallinn. Фото: Ekraanitõmmis saatest.

Онлайн-магазин Tamm Tallinn был зарегистрирован только в конце апреля, а его домен принадлежит компании, действующей в Гонконге, рассказала представитель Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Хелдин Малмет. Та же самая компания стоит и за интернет-магазинами Mood Tallinn и Kinga Mood.

Поддельный интернет-магазин. Фото: Ekraanitõmmis saatest.

Даже если товар по счастливой случайности все же приходит, он выглядит совсем иначе. Вернуть товар невозможно, а связаться с продавцом не удастся.