ВИДЕО Поддельные интернет-магазины завлекают покупателей из Эстонии, используя знакомые названия

7 мая в передаче Reporter вышел сюжет о привлекательных интернет-магазинах, которые выглядят очень правдоподобно, но на самом деле являются поддельными. Хотя они обещают отличные товары по выгодной цене, до клиентов они, как правило, так и не доходят.
В передаче в качестве примера был приведен интернет-магазин, владельцами которого якобы являются Лийс и Карл Тамм, которые уже 34 года, как утверждается, держат магазин, а теперь распродают остатки со склада.
В связи с этим, цены якобы снижены на 80 процентов. Однако такое заманчивое предложение не соответствует действительности, а интернет-магазины под названиями Mood-Tallinn, Tamm Mood, Tamm Tallinn и Kinga Mood - фиктивные.
Онлайн-магазин Tamm Tallinn был зарегистрирован только в конце апреля, а его домен принадлежит компании, действующей в Гонконге, рассказала представитель Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Хелдин Малмет. Та же самая компания стоит и за интернет-магазинами Mood Tallinn и Kinga Mood.
Даже если товар по счастливой случайности все же приходит, он выглядит совсем иначе. Вернуть товар невозможно, а связаться с продавцом не удастся.
То, что интернет-магазин работает на эстонском языке, еще не значит, что перед вами надежный сайт и эстонское предприятие. Чтобы не стать жертвой обмана, следует обратить внимание на контактные данные продавца и убедиться, что с ним легко связаться.