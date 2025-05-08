«Он безнадежен»: принцу Гарри никто не верит в королевской семье

Гарри подвергается травле со стороны собственной семьи, поскольку ему и его жене Меган Маркл никто не доверяет, утверждают источники.

«Я искренне считаю, что никто ему не доверяет - и именно в этом суть. У королевской семьи серьезные проблемы с доверием к нему, и это лежит в основе всего. Они не доверяют ни ему, ни Меган, поэтому не могут поддерживать отношения… Возможно, есть место для прощения, но доверие - это совсем другое», - сказал инсайдер изданию.

Эти заявления прозвучали после недавнего интервью герцога Сассекского BBC, в котором он отметил, что не знает, сколько еще осталось жить его отцу, 76-летнему королю Великобритании Карлу III, страдающему от рака.

«Я полностью сочувствую королевской семье», - заявил Хьюго Викерс, писатель и друг семьи монархов.

Он отметил, что Гарри во многом напоминает свою мать, покойную принцессу Диану.

«Однажды, когда я был в Букингемском дворце, мне показали письмо, которое принц Филипп написал Диане. В нем он писал: "Каждый раз, когда Карл разговаривает с вами, на следующий день это появляется в Daily Mail"», - вспомнил писатель, добавив, что сейчас происходит то же самое с Гарри.

По мнению Викерса, король Карл III прав, не доверяя младшему сыну, поскольку в этом смысле Гарри безнадежен.

Кроме того, по данным источников, король Карл отказался встречаться с младшим сыном, когда тот прилетел в Великобританию на празднование десятой годовщины Игр непокорённых в апреле 2024 года.

«Гарри написал Карлу, но так и не получил ответа. Он хотел обсудить вопросы безопасности, однако отец не захотел с ним разговаривать», - рассказал инсайдер.

Герцог Сассекский, по-видимому, действительно надеялся, что отец сможет изменить ситуацию.

В начале мая 2025 года Гарри проиграл апелляцию против британского правительства по поводу решения лишить его финансируемой государством охраны.