Позавчера 33-летняя тиктокер Трийн Саади оказалась в центре скандала из-за событий, которые произошли во время ее прямого эфира. К сегодняшнему дню на женщину поступило еще больше жалоб, касающихся ее личной жизни и профессиональной деятельности. Дело в том, что она Саади работает в принадлежащем государству предприятии и предпочла проводить время не с ребенком, а вести нездоровый образ жизни. «У нее есть все необходимые для работы навыки и компетенция», - подтвердил работодатель.