ГАЛЕРЕЯ Холодная погода - не помеха: стартовал фестиваль уличной еды

Центр Рапла наполнился в минувшую субботу ароматами вкусной еды с разных кухонь мира, людьми и живой суетой - именно отсюда стартовала крупнейшая в Эстонии серия фестивалей уличной еды.
Ранее свойственная в основном крупным городам культура стритфуда предстала в Рапла во всей красе: гастрономические изыски, кухни народов мира, классические фавориты уличной еды и сладкие сюрпризы.
В общей сложности свои блюда предлагали более пятидесяти участников. В меню были традиционные украинские блюда, американские бургеры, итальянское джелато и азиатский стритфуд.
Кроме еды, на фестивале была и развлекательная программа: для гостей работал парк развлечений Sky Tivoli, звучала музыка, прошли концерты.
«Город Рапла превзошел все ожидания - люди пришли заранее, оставались до позднего вечера и наслаждались каждым мгновением. Благодарим всех, кто помог сезону начаться именно так», - поделился один из организаторов.
Смотрите вкусный фоторепортаж:
Фестиваль уличной еды проходит уже пятый год подряд. Мероприятие пройдет не только в столице! Фургоны с уличной едой посетят в общей сложности 13 городов по всей Эстонии.