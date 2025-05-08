ГАЛЕРЕЯ Холодная погода - не помеха: стартовал фестиваль уличной еды

Ранее свойственная в основном крупным городам культура стритфуда предстала в Рапла во всей красе: гастрономические изыски, кухни народов мира, классические фавориты уличной еды и сладкие сюрпризы.

В общей сложности свои блюда предлагали более пятидесяти участников. В меню были традиционные украинские блюда, американские бургеры, итальянское джелато и азиатский стритфуд.

Кроме еды, на фестивале была и развлекательная программа: для гостей работал парк развлечений Sky Tivoli, звучала музыка, прошли концерты.

«Город Рапла превзошел все ожидания - люди пришли заранее, оставались до позднего вечера и наслаждались каждым мгновением. Благодарим всех, кто помог сезону начаться именно так», - поделился один из организаторов.

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