Диета миллиардера: как Илон Маск питается, чтобы быть в форме

Большая часть информации о пищевых предпочтениях Илона Маска исходит из его постов на платформе X (бывший Twitter). В 2024 году Маск написал, что завтрак из стейка, яиц и кофе - настоящий заряд энергии. Несмотря на свою любовь к кофе, он не является поклонником латте. «Латте - это оправдание для взрослых, чтобы заказать горячее молоко и не звучать как дети», - отметил он.