Весенний деликатес: отбивные из одуванчиков

Время цветения одуванчиков невелико, поэтому его нужно успеть использовать. Одни наслаждаются цветением, другие готовят мед из одуванчиков, а более смелые запекают отбивные из них.
Название блюда говорит о том, что отбивные из одуванчиков - это закуска из цветков одуванчика, панированных в яйце, муке и обжаренных.
Правда, чтобы получить хороший, вкусный результат без мяса, необходимо заранее провести подготовительные работы.
Вот что вам нужно сделать, чтобы получить отбивные из одуванчиков:
- Соберите одуванчики. Замочите их в соленой воде. Соленая вода вытянет из цветов всех насекомых.
- Тщательно промойте цветы в проточной воде и дайте стечь лишней жидкости.
- В отдельной миске смешайте муку с солью и специями по вашему выбору.
- Цветы панируются в муке и яйце или яйце и муке - в зависимости от того, что вы предпочитаете.
- Обжарьте в раскаленном масле, как и классическую отбивную, с обеих сторон до золотистого цвета.
Как выглядит процесс подготовки и результат? Смотрите видео, которое набрало почти 91 000 лайков в TikTok:
@woodsboundoutdoors Fried dandelion fritters🌼 #fyp #foryou #dandelions #foraging #survival #wildedibles #outdoorcooking #rocketstove ♬ original sound - woodsboundoutdoors