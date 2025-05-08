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Весенний деликатес: отбивные из одуванчиков

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: Chatham172/Shutterstock.com

Время цветения одуванчиков невелико, поэтому его нужно успеть использовать. Одни наслаждаются цветением, другие готовят мед из одуванчиков, а более смелые запекают отбивные из них.

Название блюда говорит о том, что отбивные из одуванчиков - это закуска из цветков одуванчика, панированных в яйце, муке и обжаренных.

Правда, чтобы получить хороший, вкусный результат без мяса, необходимо заранее провести подготовительные работы.

Вот что вам нужно сделать, чтобы получить отбивные из одуванчиков:

  • Соберите одуванчики. Замочите их в соленой воде. Соленая вода вытянет из цветов всех насекомых.
  • Тщательно промойте цветы в проточной воде и дайте стечь лишней жидкости.
  • В отдельной миске смешайте муку с солью и специями по вашему выбору.
  • Цветы панируются в муке и яйце или яйце и муке - в зависимости от того, что вы предпочитаете.
  • Обжарьте в раскаленном масле, как и классическую отбивную, с обеих сторон до золотистого цвета.

Как выглядит процесс подготовки и результат? Смотрите видео, которое набрало почти 91 000 лайков в TikTok:

@woodsboundoutdoors Fried dandelion fritters🌼 #fyp #foryou #dandelions #foraging #survival #wildedibles #outdoorcooking #rocketstove ♬ original sound - woodsboundoutdoors
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