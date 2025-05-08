Переезд в Австралию стал ключевым моментом для уроженки Эстонии, решившей изменить свою жизнь и отношение к своему телу. Александра Кангур, также известная как Kissandra, откровенно рассказала, что подтолкнуло ее к похудению, с какими привычками пришлось попрощаться и как она ощущает себя в своем «​новом» теле.

«В начале 2024 года я переехала в Австралию с намерением изменить что-то в своей жизни», - рассказывает Kissandra. - Я хотела улучшить свое ментальное здоровье и общее самочувствие. Мне казалось, что Эстония меня сдерживает - как физически, так и эмоционально. Мои прошлые отношения, в которых преобладал комфорт и привычки, тоже не способствовали переменам».