«Жизнь создана для наслаждения и впечатлений!» Солистка группы Trad.Attack! ищет новых владельцев для своих сценических костюмов

В начале года, словно гром среди ясного неба, пришла новость о том, что популярная эстонская группа Trad.Attack! уходит в бессрочный творческий отпуск. «Если собрать всю энергетическую информацию, накопившуюся за одиннадцать лет, то, наверное, мы бы быстро поняли, что с таким багажом нам уже как минимум сто лет, и мы все должны быть морщинистыми и сгорбленными. Исходя из этого, мы приняли решение, что с сентября этого года берем бессрочный творческий отпуск. Нам пора какое-то время следовать своим индивидуальным мечтам и целям», - сообщили музыканты в пресс-релизе.