ГОРОСКОП НА 9 МАЯ У Овнов будут проблемы с финансами, Близнецам стоит воздержаться от поездок

Близнецы

Откажитесь от поездок. Этот день не подходит для того, чтобы отправляться в дорогу, отказываться от своих привычек и предпринимать любые действия, связанные с риском. Состояние финансовых дел почти плачевно, однако у вас будет возможность получить помощь от родственников или друзей. Звезды предупреждают также о вероятных недомоганиях, эмоциональных срывах.

Причиной серьезного беспокойства станет развитие отношений с любимым человеком. Ситуацию невозможно удержать под контролем, происходят совершенно не те события, на которые вы рассчитывали. Создавшееся положение станет лишь еще более сложным, если вы предпримете отчаянные попытки исправить его.

Рак

Будьте готовы изменить свои планы – вряд ли удастся провести весь день так, как вы рассчитывали. Проблемы могут возникнуть у друзей или любимого человека, понадобится ваша помощь, придется спешно отправиться в дорогу. От посещения увеселительных мероприятий останутся не слишком приятные впечатления, возможно ухудшение самочувствия в результате отравления или злоупотребления спиртными напитками.

Несмотря на все трудности, которые ожидают Раков сегодня, представители данного знака сохранят хорошее расположение духа. Кроме того, у них будет возможность пообщаться в приятной обстановке с людьми, которые могут оказать профессиональную помощь и поддержать во многих начинаниях.

Лев