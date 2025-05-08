ГАЛЕРЕЯ Публичный сеанс массажа в Русском театре! Смотрите, кто пришел на эпатажную постановку «Не тронь»

В среду, 7 мая, в Русском театре Эстонии на сцене Ring состоялась премьера спектакля режиссера-хореографа Ольги Привис «Не тронь». Постановка исследует тему телесной памяти.
Хореограф Ольга Привис вместе с актерами отправляется в уникальное путешествие самооткрытия, используя элементы танцевального театра и принципы массажа, чтобы представить зрителям откровенную физическую театральную работу.
На сцене - массажный стол. На нем лежит человек, а прикосновения профессионального массажиста к телу пробуждают в нем воспоминания, эмоции, ощущения. Все, что всплывает из глубин памяти, актеры эмоционально проживают на сцене.
Для актеров Русского театра это - новый захватывающий опыт, а зрители не могут оторвать глаз от яркого и чувственного зрелища, которое приглашает их заглянуть внутрь себя и вступить в диалог с собственным «я».
Хореограф Ольга Привис сотрудничает с Русским театром уже много лет. Кроме того, она неоднократно сотрудничала с Fine5 Tantsuteater, Эстонским театром драмы, VAT Театр, Noorsooteater и многими другими.
«Не тронь» - самостоятельная режиссерская работа Ольги Привис. Проект поддерживает прикладной колледж массажа и терапии.