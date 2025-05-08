Стало известно, кому и какое наследство оставил солист One Direction Лиам Пейн

Певец не был женат, поэтому наследство досталось его восьмилетнему сыну Беару. Как пишет Independent, оно оценивается в 28 с половиной миллионов фунтов (33,5 миллиона евро), а после вычета налогов составило 24 (более 28 миллионов евро).

До совершеннолетия Беара деньги будут находиться в доверительном фонде. Опекуном капитала стала мать мальчика - Шерил Коул. При жизни Лиам оформил доверенность на бывшую возлюбленную. В документах, подписанных артистом, также числится адвокат Ричард Брей, который должен следить за тем, чтобы «все было прозрачно».

Шерил Коул и Лиам Пейн. Фото: Francois Mori