Стало известно, кому и какое наследство оставил солист One Direction Лиам Пейн

Сообщение о трагической гибели Лиама Пейна стало неожиданностью как для фанатов One Direction, так и для его коллег. Артист не оставил завещания, и по закону его активы должны перейти к его ближайшему родственнику.
Певец не был женат, поэтому наследство досталось его восьмилетнему сыну Беару. Как пишет Independent, оно оценивается в 28 с половиной миллионов фунтов (33,5 миллиона евро), а после вычета налогов составило 24 (более 28 миллионов евро).
До совершеннолетия Беара деньги будут находиться в доверительном фонде. Опекуном капитала стала мать мальчика - Шерил Коул. При жизни Лиам оформил доверенность на бывшую возлюбленную. В документах, подписанных артистом, также числится адвокат Ричард Брей, который должен следить за тем, чтобы «все было прозрачно».
Напомним, что Пейн скончался 16 октября прошлого года от многочисленных травм и «внутреннего и наружного кровоизлияния» после падения с балкона третьего этажа отеля Casa Sur в Буэнос-Айресе. Расследование ведется до сих пор, но чем больше появляется подробностей, тем становится яснее: несчастный случай произошел во многом из-за образа жизни певца.