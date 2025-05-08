ЧТО ОН ТВОРИТ?! Скандальный рэпер выпустил тизер клипа, в котором группа людей в унисон выкрикивает нацистское приветствие

Песня станет частью альбома CUCK V2, где два сингла привлекают внимание сразу: Hitler, Ye (в 2021 году рэпер официально изменил свое имя на Йе) and Jesus и HEIL H!TLER.

В финале песни Уэст использует семпл одной из речей Гитлера. Но на данный момент клип еще не опубликован на официальном Youtube-канале исполнителя.

Об антисемитизме Уэста массово заговорили в 2022 году. В феврале 2025 года после публикации очередной серии антисемитских твитов с рэпером расторгло контракт агентство 33 & West. Интернет-платформа Shopify удалила его онлайн-магазин после того, как в нем стали продаваться футболки с символом свастики.

Данное творение он назвал «своим величайшим произведением искусства на сегодняшний день». За несколько часов это изображение на его аккаунте X собрало более 5 миллионов просмотров, 52 тысячи лайков и 8 тысяч комментариев.

Этот пост появился через несколько часов после череды шокирующих расистских, гомофобных, антисемитских и сексистских твитов, среди которых был и призыв к президенту Дональду Трампу освободить из тюрьмы Шона Комбса, более известного как P.Diddy, обвиняемого в изнасилованиях, торговле людьми и рэкете.