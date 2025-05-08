Запрыгнут в последний вагон: три знака Зодиака, которым повезет до конца весны 2025 года

Окончание весны 2025 года для некоторых знаков Зодиака может стать по истине счастливым периодом. Астролог Анжела Перл рассказала, кому повезет в ближайшее недели.

Овен

До конца весны Овны окажутся в центре внимания - будь то на работе, в кругу друзей или в новом романтическом увлечении. Вас ждут неожиданные похвалы, полезные знакомства и шанс показать свой талант. Особенно благоприятны поездки, публичные выступления и творческие проекты. Смело берите инициативу в свои руки - Вселенная на вашей стороне.

Близнецы

Финансовая удача поворачивается к Близнецам лицом: возможны прибавка, ценный подарок или выгодное предложение. Вы почувствуете уверенность в завтрашнем дне и сможете сделать важную покупку или инвестицию. Также улучшится самочувствие - энергия вернется, и появится желание позаботиться о себе. Весна обещает стать временем стабильности и маленьких, но приятных побед.

Весы