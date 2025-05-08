ПАМЯТНАЯ ГАЛЕРЕЯ Ушла из жизни эстонская певица и икона стиля Эльс Химма

Эльс Химма достигла международного уровня в пении, обучаясь самостоятельно. В 1962 году, в возрасте 22 лет, она начала выступать в ансамбле Kevad, который работал в одноименном ресторане в Таллинне. Ее считают первой эстонской джазовой певицей, ведь именно в этом жанре раскрылся уникальный тембр ее голоса.

1965 год, ансамбль Kevad в составе: Лембит Химма и Эльс Химма (на переднем плане), Харальд Грюнберг (сзади слева), Ахто Веэрме, Рудольф Корытин и Лембит Саарсалу. Фото: Erakogu

Химма исполнила музыкальные партии во многих фильмах: «Черная борода хочет знать» (1967), «Двери» (1969), «Украли Старого Томаса» (1970), «Шлягер этого лета» (1982), «Единорог» (2019) и других.

Среди самых известных песен в исполнении Эльс Химма - Võõrsil, See on hea, Raud on kõva, Millest sa elad ja hingad, See tunne pole uus, Kailakii-kailakoo, Must mees, Ootama peab, Üksinduse aeg и другие. За долгие годы Эльс Химма исполняла народные песни, джаз, эстрадные композиции и поп-музыку.

Эльс Химма. Фото: Mihkel Maripuu

В разные годы она входила в состав жюри конкурса Eesti Laul, а также несколько раз была членом эстонского жюри на Евровидении.