ПАМЯТНАЯ ГАЛЕРЕЯ Ушла из жизни эстонская певица и икона стиля Эльс Химма

Среди самых известных песен в исполнении Эльс Химма - Võõrsil, See on hea, Raud on kõva, Millest sa elad ja hingad, See tunne pole uus, Kailakii-kailakoo, Must mees, Ootama peab, Üksinduse aeg и другие. За долгие годы Эльс Химма исполняла народные песни, джаз, эстрадные композиции и поп-музыку.