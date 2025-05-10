Во время полета никогда не стоит скрещивать ноги: эксперт объяснил, почему

В частности, пожилых пассажиров призывают никогда не скрещивать ноги в самолете, пишет Mail Online. И этот совет актуален для людей любого возраста. Ли Картрайт, эксперт по уходу за пожилыми людьми из компании Mobility Solutions Direct отмечает, что хотя такое положение ног может показаться безвредным, на самом деле это одна из худших вещей, которые вы можете сделать для своего здоровья во время путешествия.

Привычка сидеть в самолете, закинув ногу на ногу, может привести к боли в спине и суставах. Но могут быть и более серьезные последствия – ограничение кровотока в ногах увеличивает риск тромбоза глубоких вен. Тромбоз глубоких вен (ТГВ) – это состояние, когда «сгусток крови образуется в вене», обычно ноге. Он может быть опасным для жизни.

Особенно подвержены ТГВ старшие пассажиры, говорит эксперт: «С возрастом наше кровообращение имеет тенденцию замедляться, мышечная сила уменьшается, а клапаны в венах могут работать не так эффективно. Кроме того, другие возрастные заболевания, такие как диабет, могут повысить вероятность образования тромбов».

Как распознать тромбоз глубоких вен – симптомы

Отек одной ноги. Ли Картрайт объяснил, что ТГВ часто приводит к заметному отеку одной ноги – вокруг икры или бедра. Этот участок может быть необычно твердым или даже болезненным на ощупь.