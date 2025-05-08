Названы лучшие пляжные курорты Европы, где можно укрыться от толп туристов

Последствия чрезмерного туризма делают невыносимым (и слишком дорогим) отдых в пик-сезона на некоторых популярных туристических направлениях. Однако в Европе еще хватает менее известных, но не менее прекрасных мест, где можно укрыться от толп туристов, пишет Униан.