ВОТ ЭТО ДА! Рианна намекнула, что беременна двойней

Причиной стал комментарий 37-летней певицы, который она дала репортеру TikTok-аккаунта Access Hollywood на красной дорожке главного модного события года. Журналист спросил у Рианны, взяла ли она с собой зонт, намекая на хит Umbrella, на что она ответила: «Его принес Рокки (A$AP Rocky). Я взяла с собой ребенка», указывая на свой округлившийся живот.

Однако, когда видео с этим моментом стало вирусным, многие посчитали, что она на самом деле сказала «Я взяла с собой детей». В комментариях начали появляться вопросы: «Она сказала "детей" во множественном числе?», «Так мы говорим о близнецах?», «Дети во множественном числе?! Мы, похоже, не дождемся нового альбома».

Слухи о третьей беременности Рианны ходили уже несколько месяцев. Впервые они появились после того, как в Сети было опубликовано видео с вечеринки ее бренда Fenty на Барбадосе. Тогда поклонники обратили внимание на округлившийся живот Рианны, но сама певица не комментировала эти домыслы.

Официальное подтверждение появилось на ежегодном Балу Института костюма Met Gala: сначала певицу заметили перед мероприятием у отеля Carlyle в комплекте от Miu Miu, который подчеркивал ее изменившуюся фигуру, а позже на красной дорожке она и сама подтвердила новости. На афтепати, организованном ее возлюбленным и сопредседателем Met Gala 2025 A$AP Rocky, Рианна появилась в традиционном «беременном» образе с открытым животом.