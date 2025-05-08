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СЕКРЕТ ИДЕАЛЬНЫХ ВОЛОС Пять ошибок, которые совершает каждый, во время мытья головы

Во время мытья головы многие совершают множество мелких ошибок, которые могут иметь серьезные последствия для состояния волос и кожи головы. Снимок иллюстративный.
Во время мытья головы многие совершают множество мелких ошибок, которые могут иметь серьезные последствия для состояния волос и кожи головы. Снимок иллюстративный. Фото: Prostock-studio/Shutterstock

Кажется, что мытье головы - простая вещь, но оказывается, что существует множество мелких ошибок, которые могут иметь серьезные последствия для состояния волос и кожи головы. ​Издание Real Simple отмечает: несколько небольших изменений в вашей рутине ухода за волосами могут обеспечить гораздо лучшие результаты с каждым мытьем.​

Ошибка 1: злоупотребление сухим шампунем

Сухой шампунь - это находка для жирных волос, которые мыли два дня назад. Но чрезмерное использование такого средства может привести к накоплению жира, что делает пряди безжизненными, а волосяные фолликулы забитыми.

«Обычно я советую использовать сухой шампунь только один-два раза между мытьем», - говорит Пол Винтнер, профессиональный парикмахер и преподаватель Alterna Haircare.

Ошибка 2: волосы не полностью намочены перед нанесением шампунем

Чтобы достичь глубокого очищения, каждая прядь должна быть насквозь мокрой.

«Если этого не сделать, будет сложнее распределить средство по волосам, и вы будете тратить много шампуня», - говорит Винтнер.

Ошибка 3: интенсивный массаж головы

По словам Винтнера, слишком интенсивный массаж может привести к ломкости волос, а если вы поцарапаете кожу головы в процессе, то это может привести к образованию рубцов.

«​Лучшая практика - использовать подушечки пальцев, а не ногти, - говорит он. - Круговые движения с легким нажатием будут достаточными для очищения кожи головы и волос».

Ошибка 4: мытье шампунем кончиков волос

Волосы больше всего загрязняются возле кожи головы. Поэтому очищайте корни, а не кончики. Так вы сосредоточите свое внимание на очищении кожи головы, где забитые волосяные фолликулы могут привести к выпадению волос, а не на кончиках, где очищение может привести к нежелательному спутыванию и образованию узелков.

Чтобы правильно мыть голову, вспеньте и помассируйте корни волос и до середины длины, а затем дайте воде естественным образом смыть шампунь во время ополаскивания.

Ошибка 5: быстрое мытье головы

«Важно потратить достаточно времени на очищение и массаж кожи головы, - говорит профессиональный парикмахер Джина Ривера. - Это важно, потому что массаж стимулирует кровообращение, которое способствует здоровью кожи головы. А здоровая кожа головы - здоровые волосы».

Винтнер говорит, что лучше всего мыть голову шампунем круговыми движениями в течение двух-трех минут.

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