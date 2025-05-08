ФОТО Еда для бедняков: повар аристократов рассказала, чего не едят миллионеры

Австралийский шеф-повар и фуд-стилист Аннабель Бауэр работала у лорда Бенджамина Мэнкрофта и леди Эммы Мэнкрофт, а также у многих других очень богатых клиентов, например, у принца Уильяма и Гарри. Она рассказала, какие блюда считаются недостойными.
Работая по найму, Аннабель обосновалась в Глостершире, Англия, в загородном поместье герцога Бофорта, в двух шагах от загородного поместья нынешнего монарха короля Карла III в Глостершире, Хайгроув. Там она проработала почти год поваром и няней в аристократической семье.
«Мне был всего 21 год, и для меня было настоящим стрессом то, что все эти действительно богатые, аристократичные, а иногда и знаменитые люди ели мои блюда. Это был своего рода взгляд на верхний и нижний мир аристократической жизни, которого у нас в Австралии на самом деле нет», - рассказала Аннабель.
По ее словам, оказалось, что некоторые блюда никогда не подавались к столу, например, жаренные во фритюре. «Можно было подать что-то вроде картофельного пюре, но жаренная во фритюре еда считалась чем-то плебейским», - говорит шеф-повар.
Жареная еда из chipper (закусочная, торгующая рыбой и картофелем фри на вынос - прим. ред.) также считалась блюдом низшего класса.
Также к столу можно было подавать только определенные отборные куски мяса: рибай, или филе говядины. «Вы никогда не подаете рубленое или нарезанное кубиками мясо, потому что это более мелкие куски. Их можно давать только детям или использовать для питания персонала», - говорит она.
Аннабель Бауэр заявила, что некоторые продукты питания неприемлемы на званых обедах в высшем обществе, например, рубленая морковь или брюква. Однако целую молодую морковь в высшее общество допускали.
«Репа, например, используется для кормления животных. Однажды я приготовила пюре из шведской репы с карамелизированным луком. Член семьи пришел и сказал мне: "Ты не можешь это подавать. Это корм для скота"», - вспомнила Бауэр.
Более того, все, что напоминало еду на вынос, фастфуд или производилось массово, было «полностью запрещено». То же правило применялось и к десертам, то есть было бы непростительной ошибкой подавать готовый десерт, например, купленный в магазине торт.
Обычно она готовила свиные сосиски с яблоками, которые подавала с картофельным пюре и подливкой, пирог с курицей и луком-пореем, а также котлеты из лосося. Простота также была важной частью меню высшего класса: из приправ и ароматных трав допускались только самые простые, вроде лука, петрушки и чеснока.
Она часто готовила пирог с патокой и мороженое, которое подавали со свежими сливками. «Леди Мэнкрофт объяснила мне, что много лет назад наличие морозильной камеры считалось чем-то особенным, поэтому возможность приготовить и подать мороженое у себя дома - что-то из ряда вон выходящим», - Бауэр объяснила, что привычка сохранилась.
Аннабель поделилась, что в более официальной обстановке существует множество правил этикета относительно того, как следует подавать еду.
«На званых обедах рассадка гостей осуществляется очень тщательно. Самый важный мужчина должен был сидеть рядом с хозяйкой, а самая важная женщина - рядом с хозяином. Затем еду следует подавать в определенном порядке вокруг стола, всегда начиная с хозяйки», - но, по словам Бауэр, главной проблемой была старинная фарфоровая посуда, которую подавали к столу: ее следовало мыть только вручную. И салфетки никогда не украшали кольцами. Это был интересный опыт, так что в Австралию Аннабель Бауэр вернулась подготовленной.
«После возвращения в Австралию я готовила для судей Верховного суда, премьер-министров и на всевозможных важных мероприятиях», - сказала она.