ФОТО Еда для бедняков: повар аристократов рассказала, чего не едят миллионеры

«Репа, например, используется для кормления животных. Однажды я приготовила пюре из шведской репы с карамелизированным луком. Член семьи пришел и сказал мне: "Ты не можешь это подавать. Это корм для скота"», - вспомнила Бауэр.

Более того, все, что напоминало еду на вынос, фастфуд или производилось массово, было «полностью запрещено». То же правило применялось и к десертам, то есть было бы непростительной ошибкой подавать готовый десерт, например, купленный в магазине торт.

Обычно она готовила свиные сосиски с яблоками, которые подавала с картофельным пюре и подливкой, пирог с курицей и луком-пореем, а также котлеты из лосося. Простота также была важной частью меню высшего класса: из приправ и ароматных трав допускались только самые простые, вроде лука, петрушки и чеснока.

Она часто готовила пирог с патокой и мороженое, которое подавали со свежими сливками.​ «Леди Мэнкрофт объяснила мне, что много лет назад наличие морозильной камеры считалось чем-то особенным, поэтому возможность приготовить и подать мороженое у себя дома - что-то из ряда вон выходящим», - Бауэр объяснила, что привычка сохранилась.

Аннабель поделилась, что в более официальной обстановке существует множество правил этикета относительно того, как следует подавать еду.

«На званых обедах рассадка гостей осуществляется очень тщательно. Самый важный мужчина должен был сидеть рядом с хозяйкой, а самая важная женщина - рядом с хозяином. Затем еду следует подавать в определенном порядке вокруг стола, всегда начиная с хозяйки», - но, по словам Бауэр, главной проблемой была старинная фарфоровая посуда, которую подавали к столу: ее следовало мыть только вручную. И салфетки никогда не украшали кольцами. Это был интересный опыт, так что в Австралию Аннабель Бауэр вернулась подготовленной.