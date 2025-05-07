ВИДЕО Фронтмен Måneskin признался, как относится к песне Томми Кэша Espresso Macchiato

На видео итальянский певец участвует в так называемом музыкальном челлендже. Ведущий называет слово, а Дамиано Давид должен как можно быстрее вспомнить и спеть песню, в которой оно встречается.

Так, услышав слово amore, фронтмен Måneskin сразу же начинает исполнять песню Томми Кэша Espresso Macchiato, с которой артист уже на следующей неделе будет представлять Эстонию на Евровидении. Во время пения ​Дамиано не мог сдержать смех, каждое слово вызывало все больше веселья. А в конце певец, широко улыбнувшись, отметил: «Отличная песня!»

Кстати, это уже не первый известный артист, который поддерживает нашего участника на Евровидении. В недавно вышедшем подкасте песенного конкурса Томми Кэш рассказал, что после победы на Eesti Laul с ним связалась мировая поп-звезда Charli XCX.​