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Жених отменил свадьбу, когда в разговоре о совместном будущем всплыла неприятная тайна

Свадьбы не будет! Снимок иллюстративный.
Свадьбы не будет! Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Финансово обеспеченный мужчина старше 30 лет объяснил в соцсетях, почему отменил запланированную свадьбу, когда его избранница отказалась подписывать брачный договор. Другие пользователи его поддержали.

Мужчина откровенно рассказал на Reddit, что был помолвлен со своей избранницей более трех лет и надеялся построить с ней общее, стабильное будущее. «Когда я заговорил о брачном договоре, чтобы защитить нас обоих, отношения стали портиться», - написал он. «Она сказала, что брачный договор - оскорбительно и у нее возникает ощущение, будто я уже заранее планирую развод».

По его словам, первые тревожные звоночки появились тогда, когда любые попытки поговорить о финансах оставались без ясности. После долгих расспросов женщина наконец призналась, что у нее почти шестизначный долг. И это не учебные или жилищные кредиты, а траты из-за импульсивных покупок и задолженности по кредитным картам.

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