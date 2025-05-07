Жених отменил свадьбу, когда в разговоре о совместном будущем всплыла неприятная тайна

Мужчина откровенно рассказал на Reddit, что был помолвлен со своей избранницей более трех лет и надеялся построить с ней общее, стабильное будущее. «Когда я заговорил о брачном договоре, чтобы защитить нас обоих, отношения стали портиться», - написал он. «Она сказала, что брачный договор - оскорбительно и у нее возникает ощущение, будто я уже заранее планирую развод».