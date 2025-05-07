ФОТО Его Высочество комик! Маленький принц Луи дурачится во время торжественного парада

Принц Луи часто привлекает внимание своим непринужденным и игривым поведением, делая королевскую семью ближе к народу. В этот раз семилетний принц опять отличился забавными выходками во время парада.

Наблюдая за парадом, Луи в какой-то момент повернулся к отцу, одетому в военную форму, и демонстративно смахнул капли дождя с его плеча. Позже он начал трепать золотые кисти на мундире Уильяма.

Еще одно видео, распространившееся в соцсетях, показывает, как маленький принц, заметив, что его старший брат откидывает назад волосы, поспешил повторить этот жест, добавив нотку драматизма.

I cannot with Prince Louis😂😂

Look at him mimicking Prince George and adding some "Snazz" to it😂🤣

He is truly the Moment❤️#PrinceLouis

📹SkyNews pic.twitter.com/2B9oawNV2j — Canellecitadelle (@Canellelabelle) May 5, 2025

На балконе Букингемского дворца маленький Луи тоже веселился: он притворялся, что играет на невидимых барабанах, и радостно крутился на своем месте.

Принцесса Кэтрин, принц Джордж и принц Луи Фото: SIPA/AFP/Reuters/Scanpix

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