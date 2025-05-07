ФОТО Его Высочество комик! Маленький принц Луи дурачится во время торжественного парада

Наблюдая за военным парадом в Лондоне в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, принц Луи сидел рядом со своим отцом принцем Уильямом, матерью принцессой Кэтрин, братом Джорджем и сестрой Шарлоттой. Как и ожидалось, самый младший ребенок в семье снова начал озорничать!
Принц Луи часто привлекает внимание своим непринужденным и игривым поведением, делая королевскую семью ближе к народу. В этот раз семилетний принц опять отличился забавными выходками во время парада.
Наблюдая за парадом, Луи в какой-то момент повернулся к отцу, одетому в военную форму, и демонстративно смахнул капли дождя с его плеча. Позже он начал трепать золотые кисти на мундире Уильяма.
There he is, the Meme King-In-Chief himself, Prince Louis!#VEDay #VEDay80 #MemeKing pic.twitter.com/LhM6nkcAxR— Matthew Rimmer (@MatthewRimmer) May 5, 2025
Еще одно видео, распространившееся в соцсетях, показывает, как маленький принц, заметив, что его старший брат откидывает назад волосы, поспешил повторить этот жест, добавив нотку драматизма.
I cannot with Prince Louis😂😂— Canellecitadelle (@Canellelabelle) May 5, 2025
Look at him mimicking Prince George and adding some "Snazz" to it😂🤣
He is truly the Moment❤️#PrinceLouis
📹SkyNews pic.twitter.com/2B9oawNV2j
На балконе Букингемского дворца маленький Луи тоже веселился: он притворялся, что играет на невидимых барабанах, и радостно крутился на своем месте.
Галерея: Королевская семья наблюдает за торжествами по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны
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