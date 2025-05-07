ГАЛЕРЕЯ ДТП в Таллинне: водителя пришлось вырезать из машины

Кадры с места происшествия распространяются в группе «EZ-дуны!» в Facebook. «Я не знаю, что произошло, но автомобиль сильно поврежден. Скорая помощь, пожарные, полиция - полный комплект», - пишут очевидцы.

Марта Пальм, руководитель по маркетингу Rimi Eesti, отмечает, что, по имеющейся информации, на парковке произошла авария, в результате которой был поврежден и павильон для тележек. «За более подробными комментариями рекомендуем обратиться в полицию», - заявила она.