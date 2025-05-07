ФОТО ДТП в Таллинне: водителя пришлось вырезать из машины

В среду днем, 7 мая, на парковке возле магазина Rimi в районе Хааберсти в Таллинне произошел несчастный случай: водитель автомобиля врезался в павильон для продуктовых тележек, который затем обрушился на машину. Скорая помощь доставила водителя в больницу, обстоятельства происшествия уточняются.