ФОТО Успешный визажист из Эстонии раскрыл свой секрет: «Нет ничего хуже, чем молчаливый бьюти-мастер»

Работами Майе Яомаа восхищались десятки тысяч зрителей - хотя чаще всего сами того не подозревая. Каждый день через кисти Майе проходят десятки известных и неизвестных лиц, которые блистают на эстонских телеэкранах, крупных мероприятиях и сценических площадках. Она востребованный визажист как среди частных клиентов, так и гример на телеканале Kanal 2.