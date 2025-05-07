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ФОТО Успешный визажист из Эстонии раскрыл свой секрет: «Нет ничего хуже, чем молчаливый бьюти-мастер»

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Shutterstock

Работами Майе Яомаа восхищались десятки тысяч зрителей - хотя чаще всего сами того не подозревая. Каждый день через кисти Майе проходят десятки известных и неизвестных лиц, которые блистают на эстонских телеэкранах, крупных мероприятиях и сценических площадках. Она востребованный визажист как среди частных клиентов, так и гример на телеканале Kanal 2.

О такой карьере девушка из Тарту раньше и мечтать не могла. Однако благодаря упорству, амбициям и счастливому стечению обстоятельств Майе сегодня - мать двоих детей, востребованный визажист и управляющая четырьмя магазинами.

Детство Майе прошло в тихом Вастсе-Куусте, уезде Пылвамаа. «Я росла в довольно скромных условиях, можно сказать - в бедной семье», - вспоминает она.

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