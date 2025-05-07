Жительница Эстонии стала жертвой предполагаемой серийной мошенницы: «Даже не могла представить, что такое возможно!»

«Если выяснится, что у продавца изначально были билеты и намерение их продать, а в процессе что-то произошло, следует опираться на обязательственное право, которое регулирует как договорные, так и недоговорные обязательства. Такие гражданские дела не рассматривает полиция, их решают в суде.

Если речь идет о покупке билетов, то, по нашему мнению, всегда самое безопасное - через официального продавца. Полиция не рекомендует покупать электронные билеты у незнакомых людей и на сомнительных сайтах. Если же вы все-таки так делаете, перед сделкой мы советуем изучить в социальных сетях информацию о продавце».

«В полиции также зафиксированы случаи, когда продавец билетов выдавал себя за другого человека и сознательно указывал неверное имя получателя платежа. Поэтому стоит тщательно проверять данные, которые вы вводите при совершении банковского перевода. То есть соответствует ли имя человека, на чей счет вы переводите деньги, тому, с кем вы договорились о сделке», - отмечает Тамбре.

Он добавляет: «К счастью, многие уже умеют проверять продавцов в интернете и даже предупреждают о них других. Но я советую при любых сделках на платформах для покупок убедиться всеми возможными способами, что товар у продавца действительно есть».