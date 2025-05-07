Жительница Эстонии стала жертвой предполагаемой серийной мошенницы: «Даже не могла представить, что такое возможно!»

«Я хотела пойти на Праздник танца, чтобы поддержать ребенка, но...» - говорит Марилин, которая столкнулась с мошенничеством, пытаясь купить в Facebook-группе билеты на мероприятие. «Даже не могла представить, что такое возможно - это ведь часть нашего идентитета!»
С 3 по 6 июля в Таллине пройдет Праздник песни и танца. На официальном сайте мероприятия уже в конце марта сообщили, что билеты раскупают с рекордной скоростью. Руководитель фонда «Эстонский праздник песни и танца» Маргуса Тоомла отметил, интерес к билетам сохранится на том же уровне, они могут закончиться задолго до начала праздничной недели. Если в 2019 году к этому времени было продано 52 000 билетов, то в этом году - уже 82 000.
Поскольку билеты разлетелись как горячие пирожки, желающие посетить мероприятие стали искать варианты на просторах интернета.
«Куплю три-четыре билета на Праздник танца», «Куплю один билет на третье представление Праздника танца», - пишут в Facebook-группе на Facebook Ürituste piletite ost/müük.
Так поступила и Марилин.
«Надеясь на удачу, я разместила объявление: "Хочу два (в идеале четыре) билета на Праздник танца. Предложения - в личные сообщения. Спасибо" И что я получила в итоге...» - с разочарованием говорит она.
Ей написала некая женщина по имени Анна Юргенс и предложила три билета за 75 евро. Деньги Марилин заплатила, но билеты ей так никто и не прислал.
«Как только я перевела деньги - продавщица исчезла!» Оглядываясь назад, Марилин признает, что следовало насторожиться, когда ее попросили сделать перевод на чужой счет. Однако в тот момент она не заподозрила ничего странного.
Позже, когда Марилин стала искать информацию об Анне в Google, жительница Эстонии наткнулась на нечто неожиданное. «Погуглила, а она, оказывается, - закоренелая мошенница и жулик. Я сразу написала заявление в полицию!»
В Facebook-группах об Анне предупреждали и другие пользователи.
«Ох, дорогая Анна Юргенс, наша любимая звезда-мошенница, у которой аукционы разлетаются как горячие пирожки! Но что же выясняется? Анна вовсе не отправляет покупателям товар! Вместо этого она плетет замысловатые схемы, чтобы набить карманы деньгами», - писали, например, в январе этого года в группе Petturid avalikuks.
В Facebook-группе Ürituste piletite ost/müük Анна довольно активна. Сначала она предлагает билеты на Праздник танца, затем - на выступление Imagine Dragons в Таллинне и даже, например, на концерт в Helitehas.
Фото Анны даже появлялось в статье Ekspress.
На момент публикации статьи Анна Юргенс редакции Elu24 так и не ответила.
«Это было большое разочарование», - признается обманутая Марилин. «Это же Праздник танца... Даже не могла представить, что такое возможно - это ведь часть нашего идентитета». Она считает, что, к сожалению, не единственная, кто попался на такую удочку.
Тем не менее, на Праздник танца Марилин все же пойдет. Ей удалось купить билеты у другого честного продавца. Правда, по очень высокой цене. За три билета в первый ряд она заплатила 210 евро. «Но желание быть с ребенком... сбылось. Будем честными, нужно быть осторожными и внимательными!» - предостерегает она.
Глава бюро по уголовным преступлениям Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре отмечает, что если кто-то в интернете продает на культурное мероприятие билеты, которых у него изначально не было, это рассматривается как мошенничество, и полиция начинает по этому делу расследование.
«Если выяснится, что у продавца изначально были билеты и намерение их продать, а в процессе что-то произошло, следует опираться на обязательственное право, которое регулирует как договорные, так и недоговорные обязательства. Такие гражданские дела не рассматривает полиция, их решают в суде.
Если речь идет о покупке билетов, то, по нашему мнению, всегда самое безопасное - через официального продавца. Полиция не рекомендует покупать электронные билеты у незнакомых людей и на сомнительных сайтах. Если же вы все-таки так делаете, перед сделкой мы советуем изучить в социальных сетях информацию о продавце».
«В полиции также зафиксированы случаи, когда продавец билетов выдавал себя за другого человека и сознательно указывал неверное имя получателя платежа. Поэтому стоит тщательно проверять данные, которые вы вводите при совершении банковского перевода. То есть соответствует ли имя человека, на чей счет вы переводите деньги, тому, с кем вы договорились о сделке», - отмечает Тамбре.
Он добавляет: «К счастью, многие уже умеют проверять продавцов в интернете и даже предупреждают о них других. Но я советую при любых сделках на платформах для покупок убедиться всеми возможными способами, что товар у продавца действительно есть».
В марте руководитель следственного отдела Тартуского отделения Департамента полиции и погранохраны Маргус Каудне сообщил, что в этом году к ним уже поступило около десятка обращений, связанных с продажей билетов.
Он объяснил тогда: «Схемы бывают разные: кто-то находит выгодные билеты на сайте, который был создан мошенниками, и, когда вводят свои данные, теряют деньги, а билеты не получают. Кто-то становится жертвой мошенника на сайте знакомств. Аферист предлагает вместе сходить в кино или на выставку, если его собеседник купит билеты по ссылке, которую он отправит. На самом деле это тоже сайт, созданный мошенниками, и, когда человек вводит свои данные, он теряет деньги. Кто-то ищет билеты в различных группах, и с ним связывается мошенник. Покупатель делает предоплату, но билеты не приходят, да и деньги не возвращают».
«Ситуация, когда кто-то в интернете продает на мероприятие билеты, которых у него изначально не было, рассматривается как мошенничество. Для этого продавец билетов с самого начала - в момент размещения объявления - должен хотеть обмануть кого-то и получить с этого материальную выгоду. В таких случаях полиция начинает производство».
Каудне добавил: если выяснится, что человек изначально действительно собирался продать билеты, но в процессе что-то пошло не так, - придется опираться на обязательственное право, и такие дела рассматриваются в гражданском суде.