Алла Пугачева и Лайма Вайкуле дали совет украинскому рэперу Потапу: «Разберись в себе»

«Как бы ты высоко не поднимался, надо заземляться. Когда-то меня Лайма Вайкуле и Алла Пугачева учили: "Леша, послушай, это путь к самому себе, разберись в себе. Чем ты круче, тем ближе к людям должен быть". Я это запомнил. И обычно все, кто меня знает - это умные люди, в комментариях - все меня хейтят. А кто познакомился поближе, то говорят: "Какой прикольный чувак"», - поделился рэпер.

Он добавил, что у него действительно была звездная болезнь. Раньше, по его словам, друзья ему помогали, а сейчас они его критикуют: «У меня был период, когда сорвало крышу. И раньше тебе помогали люди, которые рядом, настоящие друзья, а теперь говорят: "Ты д*лбо*б, придурок, ты стал невозможным". А я сначала говорил: "Нет, это они придурки, а я манимейкер, суперхиты". А потом приходишь к ним и говоришь: "Извините, тогда я не понимал, а сейчас понял"».