Эстонскую певицу и ее девушку ждал в аэропорту неприятный сюрприз: «На глаза навернулись слезы»

Для певицы Ингер и ее девушки Кармен утро началось не самым приятным образом. Пара собиралась улететь в Амстердам, но в Таллиннском аэропорту выяснилось: авиакомпания продала на рейс больше билетов, чем было мест в самолете.
«Впервые утро начинается с такой неожиданности. Приехали в аэропорт и узнали, что авиакомпания продала на рейс больше билетов, чем было мест на борту самолета. И мы остались без места», - поделилась Ингер в соцсетях. Ситуация казалась вдвойне обидной, ведь впереди был долгожданный концерт Билли Айлиш в Амстердаме.