Ср, 7.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Эстонскую певицу и ее девушку ждал в аэропорту неприятный сюрприз: «На глаза навернулись слезы»

Ингер и Кармен.
Ингер и Кармен. Фото: Martin Pedaja

Для певицы Ингер и ее девушки Кармен утро началось не самым приятным образом. Пара собиралась улететь в Амстердам, но в Таллиннском аэропорту выяснилось: авиакомпания продала на рейс больше билетов, чем было мест в самолете. 

«Впервые утро начинается с такой неожиданности. Приехали в аэропорт и узнали, что авиакомпания продала на рейс больше билетов, чем было мест на борту самолета. И мы остались без места», - поделилась Ингер в соцсетях. Ситуация казалась вдвойне обидной, ведь впереди был долгожданный концерт Билли Айлиш в Амстердаме.

«Первым делом, конечно, на глаза навернулись слезы. Полная неизвестность, что будет дальше, ведь вечером мы должны быть в Амстердаме на концерте Билли Айлиш», - рассказала певица своим подписчикам в Instagram.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх