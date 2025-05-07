Эстонскую певицу и ее девушку ждал в аэропорту неприятный сюрприз: «На глаза навернулись слезы»

«Впервые утро начинается с такой неожиданности. Приехали в аэропорт и узнали, что авиакомпания продала на рейс больше билетов, чем было мест на борту самолета. И мы остались без места», - поделилась Ингер в соцсетях. Ситуация казалась вдвойне обидной, ведь впереди был долгожданный концерт Билли Айлиш в Амстердаме.