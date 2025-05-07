Солист группы Queen сыграет Иуду в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда»

Она будет идти в Hollywood Bowl этим летом, с первого по третье августа, сообщает Variety

Ранее на роль Иисуса была одобрена звезда фильма «Злая», темнокожая актриса Синтия Эриво. Кто сыграет Марию Магдалину, пока еще неизвестно.

Билеты на шоу появятся в продаже уже десятого мая, и организаторы ожидают аншлаги, поскольку на сцене объединятся именитые артисты.

Ламберт приедет в Голливуд вскоре после того, как он завершил свою знаменитую шестимесячную работу в продолжающемся бродвейском возрождении «Кабаре» (или «Кабаре в клубе Kit Kat», как его переименовали для текущей постановки).

Постановкой рок-оперы занимается обладатель премии «Тони» Серхио Трухильо, а дирижером и музыкальным руководителем выступит лауреат премий «Тони» и «Грэмми» Стивен Оремус, который работал как над бродвейской, так и над киноверсией «Злой»). Шоу создается совместно с Нилом Мероном и Робертом Гринблаттом.

«Иисус Христос - суперзвезда» впервые появился в качестве концептуального рок-альбома 1970 года, прежде чем был выпущен на Бродвее в 1971 году, а затем стал фильмом 1973 года.

Адам Ламберт и Queen