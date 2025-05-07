Солист группы Queen сыграет Иуду в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда»

43-летний американский певец, автор песен и актер Адам Ламберт, который также известен как солист культовой группы Queen, утвержден на роль Иуды в постановке классического бродвейского рок-мюзикла «Иисус Христос - суперзвезда», пишет Фокус.
Она будет идти в Hollywood Bowl этим летом, с первого по третье августа, сообщает Variety
Ранее на роль Иисуса была одобрена звезда фильма «Злая», темнокожая актриса Синтия Эриво. Кто сыграет Марию Магдалину, пока еще неизвестно.
Билеты на шоу появятся в продаже уже десятого мая, и организаторы ожидают аншлаги, поскольку на сцене объединятся именитые артисты.
Ламберт приедет в Голливуд вскоре после того, как он завершил свою знаменитую шестимесячную работу в продолжающемся бродвейском возрождении «Кабаре» (или «Кабаре в клубе Kit Kat», как его переименовали для текущей постановки).
Постановкой рок-оперы занимается обладатель премии «Тони» Серхио Трухильо, а дирижером и музыкальным руководителем выступит лауреат премий «Тони» и «Грэмми» Стивен Оремус, который работал как над бродвейской, так и над киноверсией «Злой»). Шоу создается совместно с Нилом Мероном и Робертом Гринблаттом.
«Иисус Христос - суперзвезда» впервые появился в качестве концептуального рок-альбома 1970 года, прежде чем был выпущен на Бродвее в 1971 году, а затем стал фильмом 1973 года.
Адам Ламберт и Queen
Участник шоу American Idol Адам Ламберт выступил вместе с членами группы Queen Брайаном Мэем и Роджером Тейлором в 2009 году, в восьмом сезоне музыкального проекта. Вскоре после финала Мэй сообщил Rolling Stone, что рассматривает Ламберта как фронтмена коллектива.
В ноябре 2011 года Адам присоединился к Queen для выступления на MTV Europe Awards в Белфасте, где группа получила награду Global Icon Award. В 2012 году Queen и Адам Ламберт сыграли свой первый полноценный концерт на площади Независимости в совместном выступлении с Элтоном Джоном.
Коллектив выпустил специальный концерт Queen & Adam Lambert Rock Big Ben Live, транслировавшийся в прямом эфире на BBC One в новогоднюю ночь с 2014-го на 2015 год.
Сейчас сотрудничество продолжается. 4 октября на CFG Bank Arena в Балтиморе стартует тур Queen's Rhapsody с Ламбертом, который завершится 11 ноября на BMO Stadium в Лос-Анджелесе.