ГОРОСКОП НА 8 МАЯ Удачный день у Львов, а Водолеям пора отдохнуть

Скорпион

Снижение жизненного тонуса заставляет Скорпионов на время утратить интерес к обычным делам и занять философско-созерцательную позицию. В этом не было бы ничего дурного, если бы не активность конкурентов, растущая с каждым часом. К счастью, в вашем окружении есть люди, к которым можно обратиться за помощью в сложной ситуации – именно так сейчас и следует поступить.

Близкие склонны упрекать вас в замкнутости, безынициативности. Перемены в вашем поведении могут тревожить их не на шутку и казаться предвестниками серьезных проблем. Не считайте чрезмерной заботу старших родственников, даже если порой ее проявления будут бестактны. Будьте разборчивы в знакомствах, держитесь подальше от экзальтированных особ.

Стрелец

Не самый интересный и увлекательный день, скорее спокойный, дающий возможность поразмыслить над тем, что происходит вокруг. Вы настроены очень миролюбиво и дружелюбно, и этим могут воспользоваться недоброжелатели, чтобы завоевать ваше доверие. Руководство не оставит без внимания ваши ошибки и промахи, а вот успехи и достижения вряд ли будут замечены. Однако задумываться о смене работы пока рано.

В личной жизни ситуация тоже складывается непростая, ваши отношения с близкими становятся все более напряженными. Однако сегодня вам стоит не пытаться решить накопившиеся проблемы, а просто приятно провести время, порадовать себя. На отдыхе вас могут посетить достойные внимания идеи.

Козерог