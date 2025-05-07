Селин Дион может вернуться на Евровидение спустя 37 лет после победы на конкурсе

Певица Селин Дион может вернуться на Евровидение спустя 37 лет после своей победы, сообщает The Sun. По данным издания, сейчас артистка ведет переговоры о выступлении на конкурсе, который состоится уже через считанные дни.
В далёком 1988 году Дион одержала победу на Евровидении с песней Ne Partez Pas Sans Moi. Это была последняя победа для Швейцарии, за которую выступала певица, вплоть до прошлого года, когда конкурс выиграли исполнители Nemo.
В этом году конкурс пройдет в Базеле. Вероятность, что Селин выйдет в финале Евровидения, очень высока, уточняет издание. Пока что единственным препятствием является состояние здоровья певицы.
Напомним, Селин Дион перестала выходить на сцену из-за редкого неизлечимого синдрома скованности мышц. Впервые за несколько лет певица выступила на минувшей Олимпиаде во Франции в прошлом году. Тогда ей пришлось спеть под фонограмму. Выяснив это, публика жестко накинулась на нее с критикой - из-за стресса состояние Селин резко ухудшилось. Выйти на сцену вновь будет настоящим подвигом для нее.