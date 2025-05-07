Селин Дион может вернуться на Евровидение спустя 37 лет после победы на конкурсе

В далёком 1988 году Дион одержала победу на Евровидении с песней Ne Partez Pas Sans Moi. Это была последняя победа для Швейцарии, за которую выступала певица, вплоть до прошлого года, когда конкурс выиграли исполнители Nemo.

В этом году конкурс пройдет в Базеле. Вероятность, что Селин выйдет в финале Евровидения, очень высока, уточняет издание. Пока что единственным препятствием является состояние здоровья певицы.