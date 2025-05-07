Эстонский радиоведущий разочаровался в ЭМО: если есть возможность и позволяют финансы – идите в частную клинику, получите ответы сразу

«Поскольку Андресом сейчас занимаются медики, то, скорее всего, он сегодня уже не присоединится к нам в эфире», - сообщила радиослушателям ведущая Star FM Пилле Минев. На видео, опубликованном также в Instagram радиостанции, видно, как бригада скорой помощи оказывает помощь Пуусеппу, который сидит на диване.