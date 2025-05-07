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Эстонский радиоведущий разочаровался в ЭМО: если есть возможность и позволяют финансы – идите в частную клинику, получите ответы сразу

Перевод: Елизавета Лынник
Фото статьи
Фото: Star FM

Вчера ведущий радиостанции Star FM Андрес Пууcепп рассказал в соцсетях, что утром был вынужден вызвать себе скорую помощь. Как стало известно, вчера на протяжении всего дня мужчине так и не оказали помощи в отделении экстренной медицинской помощи (ЭМО), в результате чего он обратился в частную клинику

«Поскольку Андресом сейчас занимаются медики, то, скорее всего, он сегодня уже не присоединится к нам в эфире», - сообщила радиослушателям ведущая Star FM Пилле Минев. На видео, опубликованном также в Instagram радиостанции, видно, как бригада скорой помощи оказывает помощь Пуусеппу, который сидит на диване.

На следующий день мужчина поблагодарил в соцсетях всех, кто переживал за него.

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