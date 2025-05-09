«Это вообще нормально?» Житель Ласнамяэ в недоумении от увиденного в автобусе

В редакцию Limon.ee обратился озадаченный житель Таллинна Артем. По его словам, возвращаясь с работы домой, он заметил в автобусе кормящую грудью женщину. «Это вообще нормально?» - задается вопросом молодой человек.
В своем письме Артем рассказал, что недавно ехал на автобусе в Ласнамяэ. Его внимание привлекла женщина, которая начала кормить грудью ребенка прямо в общественном транспорте.
«В чем проблема покормить ребенка из бутылочки? Можно ведь заранее приготовить смесь перед выходом или подстроить свои поездки под график кормления. Это вообще нормально?» - задается он вопросами.
Представитель Tallinna Linnatransport (TLT) Тармо Лай заявил, что общественный транспорт является частью общественного пространства: «То есть, действуют те же правила и нормы поведения, что и в других местах общего пользования», - коротко ответил он.
Это естественно
Грудное вскармливание - это естественный процесс и неотъемлемое право человека, считает Дорис Роху, представитель Эстонского общества поддержки рождения и грудного вскармливания (SIET).
«Оно направлено на удовлетворение базовых потребностей ребенка и не является предметом этических споров. Кормление грудью в общественных местах не должно считаться табу - это естественная часть жизни», - заявляет она.
Дорис отмечает, что грудное молоко - это самая естественная и физиологически подходящая пища для младенца: «Оно содержит все необходимые питательные вещества, укрепляет иммунную систему и способствует гармоничному развитию ребенка».
Рекомендации Всемирной организации здравоохранения
ВОЗ рекомендует начинать грудное вскармливание в течение первого часа после рождения и использовать исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни, то есть не давать детям никакой другой пищи или жидкости, в том числе и воды.
Задача общества, по мнению Роху, создать такую среду, в которой матери чувствуют себя уверенно и получают поддержку, в том числе за пределами дома. С чем согласна и независимая феминистская организация в Эстонии Feministeerium.
«Грудное вскармливание важно. Дети должны быть накормлены. С этической точки зрения - это совершенно нормально кормить детей. Мы верим, что наше общество готово к тому, чтобы дети не оставались голодными», - ответил представитель организации в своем письме.
Поддержка - залог демографического роста
Представитель SIET отмечает, что большинство матерей хотят кормить грудью, но часто сталкиваются с общественными предубеждениями или практическими трудностями.
«Грудное вскармливание - это не только вопрос здоровья, но и важная часть семейной политики и демографического развития. Создание общества, где рождение и воспитание ребенка ценятся и поддерживаются, может позитивно повлиять и на уровень рождаемости», - говорит Роху.
Население Эстонии сокращается
По данным Департамента статистики, по состоянию на 1 января 2025 года в Эстонии проживает 1 369 995 человек. В прошлом году родилось 9690 человек и умерло 15 756.
В 2024 впервые в истории демографической статистики Эстонии, которая ведется с 1919 года, число рождений составило меньше 10 000. По сравнению с предыдущим годом число рождений сократилось на 11,5 процентов (в 2023 году - 10 949).
«Если мы хотим, чтобы семьи чувствовали себя более защищенными, то все эти темы необходимо открыто обсуждать», - заключает она.