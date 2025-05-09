«Это вообще нормально?» Житель Ласнамяэ в недоумении от увиденного в автобусе

В своем письме Артем рассказал, что недавно ехал на автобусе в Ласнамяэ. Его внимание привлекла женщина, которая начала кормить грудью ребенка прямо в общественном транспорте.

«В чем проблема покормить ребенка из бутылочки? Можно ведь заранее приготовить смесь перед выходом или подстроить свои поездки под график кормления. Это вообще нормально?» - задается он вопросами.

Представитель Tallinna Linnatransport (TLT) Тармо Лай заявил, что общественный транспорт является частью общественного пространства: «То есть, действуют те же правила и нормы поведения, что и в других местах общего пользования», - коротко ответил он.

Это естественно

Грудное вскармливание - это естественный процесс и неотъемлемое право человека, считает Дорис Роху, представитель Эстонского общества поддержки рождения и грудного вскармливания (SIET).

«Оно направлено на удовлетворение базовых потребностей ребенка и не является предметом этических споров. Кормление грудью в общественных местах не должно считаться табу - это естественная часть жизни», - заявляет она.

Дорис отмечает, что грудное молоко - это самая естественная и физиологически подходящая пища для младенца: «Оно содержит все необходимые питательные вещества, укрепляет иммунную систему и способствует гармоничному развитию ребенка».