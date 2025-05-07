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ВИДЕО «Позвони, когда подцепишь девочек»: серийный насильник из Эстонии вновь за решеткой

Перевод: Герман Аверьянов

Еще совсем недавно 56-летнего Райна Элмика знали как покерного игрока с беззаботной жизнью. Сегодня его имя прочно связано с другим понятием - «серийный насильник». В среду утром он был приговорен к почти четырем годам лишения свободы. По имеющимся данным, у него может быть еще до 17 потенциальных жертв.

Ранее в СМИ Райн Элмик чаще упоминался как покерный игрок, однако широкую огласку он получил в марте этого года, когда на страницах газет появилось совсем иное сообщение - полиция обратилась с призывом разыскать возможных жертв изнасилований.

Тогда полиция сообщила, что, по их данным, с 2022 года Элмик приглашал женщин из ночных клубов и баров Таллинна к себе домой и насиловал их в своей квартире в районе Кельдримяэ. Изначально было известно о пяти предполагаемых пострадавших, однако вскоре это число выросло до 18 возможных жертв.

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