ВИДЕО «Позвони, когда подцепишь девочек»: серийный насильник из Эстонии вновь за решеткой

Еще совсем недавно 56-летнего Райна Элмика знали как покерного игрока с беззаботной жизнью. Сегодня его имя прочно связано с другим понятием - «серийный насильник». В среду утром он был приговорен к почти четырем годам лишения свободы. По имеющимся данным, у него может быть еще до 17 потенциальных жертв.