Опасные игры с общественным транспортом вновь становятся тревожным трендом среди стличных подростков. Такие экстремальные забавы в любой момент могут обернуться трагедией, что вызывает беспокойство у водителей и специалистов. «Если бы я заметил подобное, сразу же остановился и популярно объяснил бы, что так делать нельзя», - говорит опытный водитель таллиннского автобуса.

С приходом тепла в Таллинне снова все чаще стали замечать подростков, которые ведут опасные игры с общественным транспортом. Так называемые зацеперы, пытаясь получить острые ощущения, рискуют не только своей жизнью, но и безопасностью окружающих.