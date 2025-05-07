Названы 15 самых красивых мест в Европе, которые стоит посетить

«Компактная и безумно разнообразная, красота Европы постоянно удивляет. Где еще на земле вы можете за несколько часов переместиться от дышащих вулканов к вздымающемуся океану, от альпийских вершин к арктическим островам, от пляжей с белым песком к мерцающим голубым ледникам, от усеянных виноградниками и замками долин к городам из золотого камня на Средиземном море?», - интригует автор материала Керри Уокер.