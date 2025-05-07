Названы 15 самых красивых мест в Европе, которые стоит посетить

Европа пользуется невероятной популярностью среди туристов круглый год. Однако как выбрать из нескольких десятков стран идеальное место для своего следующего отпуска? Облегчить задачу туристам решило крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet.
«Компактная и безумно разнообразная, красота Европы постоянно удивляет. Где еще на земле вы можете за несколько часов переместиться от дышащих вулканов к вздымающемуся океану, от альпийских вершин к арктическим островам, от пляжей с белым песком к мерцающим голубым ледникам, от усеянных виноградниками и замками долин к городам из золотого камня на Средиземном море?», - интригует автор материала Керри Уокер.
15 самых красивых мест в Европе
- Швейцарские Альпы - для хайкинга.
- Стромболи, Италия - для наблюдения за вулканом.
- Кольцо Керри, Ирландия - для живописных видов.
- Азорские острова, Португалия - для побега на отдаленный остров.
- Национальный парк Хоэ Тауэрн, Австрия - для дорожного путешествия в горы.
- Черный лес, Германия - для погружения в сказку.
- Лофотенские острова, Норвегия - для арктической магии.
- Национальный парк Плитвицкие озера, Хорватия - для посещения водопадов и озер.
- Долина Луары, Франция - для прогулок по замкам на берегу реки.
- Национальный парк Тейде, Тенерифе - для вулканических высот и темного неба.
- Ионические острова, Греция - для путешествий по островам.
- Стокгольм, Швеция - для городской жизни на набережной.
- Национальный парк Кэрнгормс, Шотландия - для встреч с оленями.
- Озеро Бохинь, Словения - для любования озером.
- Валлетта, Мальта - для мечтателей.