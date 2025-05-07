ГАЛЕРЕЯ 362 500 блинов?! Яркая публика собралась на открытие нового LIDO в Таллинне

«Я не готовлю в повседневной жизни, поэтому особенно ценю вкусную и качественную еду. Для меня LIDO - это символ домашней кухни, чего-то теплого, знакомого, настоящего. Мне важно видеть, что именно окажется у меня в тарелке», - рассказал ведущий мероприятия, стилист и шоумен Женя Фокин. Он также отметил, что новая концепция дарит гостям больше свободы и делает процесс выбора еще приятнее.