ГАЛЕРЕЯ 362 500 блинов?! Яркая публика собралась на открытие нового LIDO в Таллинне

Во вторник, 6 мая, в Таллинне прошло яркое открытие обновленного ресторана LIDO в комплексе Coca-Cola Plaza.
Главным девизом праздника стала фраза «Твоя тарелка - твои правила!». Каждый гость мог сам выбрать любимые блюда и их количество.
«Я не готовлю в повседневной жизни, поэтому особенно ценю вкусную и качественную еду. Для меня LIDO - это символ домашней кухни, чего-то теплого, знакомого, настоящего. Мне важно видеть, что именно окажется у меня в тарелке», - рассказал ведущий мероприятия, стилист и шоумен Женя Фокин. Он также отметил, что новая концепция дарит гостям больше свободы и делает процесс выбора еще приятнее.
Гости делали красочные снимки у 3D-фотостены, участвовали в тематической викторине и выигрывали призы. Для гостей стало сюрпризом, что в команде LIDO в Эстонии работают 102 повара, в меню насчитывается более 170 блюд, а за год продается около 362 500 блинов. Смотрите яркую галерею!