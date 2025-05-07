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Голодным не будете: какую еду взять с собой в поезд или автобус

Столик в автобусе. Фото иллюстративное.
Столик в автобусе. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Каждому из нас в какой-то момент приходится путешествовать общественным транспортом на дальние дистанции. В такие моменты очень важно знать, какую еду взять с собой в поезд или автобус, чтоб не остаться голодным, пишет Униан.

Поскольку в этих видах транспорта ограниченное пространство, а также закрытые окна, стоит ответственно подбирать еду, чтоб кондиционер не разнес запахи продуктов по всему салону. Кроме того, пассажиры ограничены в месте, а потому все должно быть компактным.

Какую еду взять в автобус:

  • орехи и сухофрукты;
  • бутылочку кефира или йогурта;
  • свежие фрукты или овощи (нарезанные в контейнере);
  • воду и сок;
  • батончики;
  • печенье;
  • хлебцы;
  • сэндвичи с овощами, сыром.

Готовя бутерброды выбирайте начинку, у которой не будет сильного запаха, чтоб не доставлять дискомфорта окружающим. Также стоит остановить свой выбор на тех продуктах, которые долго не портятся.

Какую еду можно взять в поезд

В этом виде транспорта гораздо больше комфорта, ведь есть место для обеда или ужина. Кроме того, после трапезы легко открыть окно и проветрить, а потому лишние запахи не будут мешать попутчикам.

Можно, как и в автобусе, пообедать снеками, сэндвичами, овощами, а на десерт съесть печенье, сухофрукты с орехами или батончики.

Можно взять лапшу или пюре быстрого приготовления. Свежие овощи и запеченное мясо также хорошо насытят.

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