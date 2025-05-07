Голодным не будете: какую еду взять с собой в поезд или автобус

Поскольку в этих видах транспорта ограниченное пространство, а также закрытые окна, стоит ответственно подбирать еду, чтоб кондиционер не разнес запахи продуктов по всему салону. Кроме того, пассажиры ограничены в месте, а потому все должно быть компактным.

Какую еду взять в автобус:

орехи и сухофрукты;

бутылочку кефира или йогурта;

свежие фрукты или овощи (нарезанные в контейнере);

воду и сок;

батончики;

печенье;

хлебцы;

сэндвичи с овощами, сыром.

Готовя бутерброды выбирайте начинку, у которой не будет сильного запаха, чтоб не доставлять дискомфорта окружающим. Также стоит остановить свой выбор на тех продуктах, которые долго не портятся.

Какую еду можно взять в поезд

В этом виде транспорта гораздо больше комфорта, ведь есть место для обеда или ужина. Кроме того, после трапезы легко открыть окно и проветрить, а потому лишние запахи не будут мешать попутчикам.

Можно, как и в автобусе, пообедать снеками, сэндвичами, овощами, а на десерт съесть печенье, сухофрукты с орехами или батончики.